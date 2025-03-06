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Belgrad ormanında sağ bulunan genç kadınla ilgili ilk rapor açıklandı

Belgrad ormanında kaybolduktan sonra 3 gün boyunca aranan ve sağ olarak bulunan Ece G. ile ilgili ilk darp raporu açıklandı.

Kaynak: DHA / İHA
Belgrad ormanında sağ bulunan genç kadınla ilgili ilk rapor açıklandı - Resim: 1

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece G., dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulunmuştu.

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Belgrad ormanında sağ bulunan genç kadınla ilgili ilk rapor açıklandı - Resim: 2

Ece G.'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenilmişti.

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Belgrad ormanında sağ bulunan genç kadınla ilgili ilk rapor açıklandı - Resim: 3

Hafif yaralı olarak bulunan Ece G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

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Belgrad ormanında sağ bulunan genç kadınla ilgili ilk rapor açıklandı - Resim: 4

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ece G.'in üzerindeki kıyafetleri incelemek için Kağıthane Olay Yeri İnceleme ekipleri hastaneye geldi.

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