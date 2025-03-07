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Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadın hayatını kaybetti - Resim: 1

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece G.(36) kendisini bulmak için başlatılan kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde bulunabilmişti.

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Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadın hayatını kaybetti - Resim: 2

Ece G., kaybolan eşyalarının 2 kilometre ilerisinde bulunmuştu. Ormanlık alanda 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından aranan, Ece G. saat 01.15'te sarp ormanlık alanda uyur halde bulunmuştu.

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Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadın hayatını kaybetti - Resim: 3

Uyandırılan ve bilinci açık şekilde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ece G.'nin uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi.

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Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadın hayatını kaybetti - Resim: 4

Ece G.'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu ancak doktorların müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürüldü ve entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.

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