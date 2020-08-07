Belirti gösteren ve göstermeyen hastalar virüsü aynı oranda bulaştırıyor

Güney Koreli bilim insanları, semptomları olmayanların corona virüs hastalarıın viral yükünün, öksüren ve ateşlenen enfekte insanlar kadar yüksek olduğunu buldu. Bununla birlikte, asemptomatik hastaların burunlarında ve boğazlarında SARS-CoV-2 olarak bilinen virüsün belirtileri olan hastalarla eşit miktarda olduğu ve bu yüzden hastalığı yayma oranlarının onlar kadar yüksek olduğu açıklandı.



