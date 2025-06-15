''Ben içindeki candan sorumluyum'' derken yayaya çarptı

Adana'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı İ.K. (65), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Y.E.Ç.’nin (29), sohbet ettiği yolcuya, “Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak” dedikten saniyeler sonra yaşanan kaza, araç kamerasına yansıdı.