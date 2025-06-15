''Ben içindeki candan sorumluyum'' derken yayaya çarptı
Adana'da bir minibüs şoförü, yolcusu ile sohbet ederken karşıdan karşıya geçmekte olan 65 yaşındaki bir kişiye çarptı. Minibüsün çarptığı kişi yaşam savaşını kaldırıldığı hastanede kaybederken, kaza anına dair görüntülerde minibüs şoförünün "ben içindeki candan sorumluyum" dediği anda kaza yaptığı ortaya çıktı.
Adana'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı İ.K. (65), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Y.E.Ç.’nin (29), sohbet ettiği yolcuya, “Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak” dedikten saniyeler sonra yaşanan kaza, araç kamerasına yansıdı.
Kaza, 2 Haziran saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Y.E.Ç. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinin olmadığı noktadan yolun karşısına geçemeye çalışan İ.K.’ye çarptı.
Kazada, savrulup, başını asfalt zemine çarpan İ.K. yaralandı. Araçtan inen Y.E.Ç.’nin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından İ.K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İ.K., 10 Haziran günü hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Y.E.Ç. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.