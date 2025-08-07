Benekli balon balığında destek tutarı artırıldı

Balon balığı alımı, her destekleme yılının aralık ayına ait son iş günü mesai bitimine kadar yapılacak. Ancak daha öncesinde benekli balon balığı türü için 100 bin adede, diğer balon balığı türleri için 200 bin adede ulaşıldığında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) üzerinden alım durdurulacak ve aynı gün içerisinde genel müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecek. (DHA)