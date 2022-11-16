''Benim başıma gelmez'' demeyin! E-devlet'ten hemen kontrol edin

"NUMARANIZ TERÖR EYLEMLERİNDE KULLANILABİLİR"

Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi yoluyla açılan cep telefonu hattı ya da kurulan şirketlerin, dolandırıcılık olaylarının yanı sıra terör eylemlerinde de kullanılabileceğine dikkati çeken hukukçular, vatandaşlara e-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı şirket ya da hat olup olmadığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.