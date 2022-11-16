''Benim başıma gelmez'' demeyin! E-devlet'ten hemen kontrol edin
Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle açılan cep telefonu hattı başınıza dert olabilir. Hukukçular, vatandaşlara e-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı şirket ya da hat olup olmadığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
e-Devlet üzerinden mobil hat sorgulama yaparak, adınıza kayıtlı hat olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. İşte kendi güvenliğiniz için yapmanız gereken e-Devlet mobil hat sorgulama ekranı.
"NUMARANIZ TERÖR EYLEMLERİNDE KULLANILABİLİR"
Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi yoluyla açılan cep telefonu hattı ya da kurulan şirketlerin, dolandırıcılık olaylarının yanı sıra terör eylemlerinde de kullanılabileceğine dikkati çeken hukukçular, vatandaşlara e-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı şirket ya da hat olup olmadığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
e-DEVLET MOBİL HAT SORGULAMA EKRANI
e-Devlet üzerinden mobil hat sorgulama yaparak adınıza kayıtlı bir hat olup olmadığını kontrol edebilmek için, "https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama" ekranından kolayca güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.
1. ADIM
https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama ekranından e-Devlet ekranına giriş yapın.