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  4. ''Benim başıma gelmez'' demeyin! E-devlet'ten hemen kontrol edin

''Benim başıma gelmez'' demeyin! E-devlet'ten hemen kontrol edin

Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle açılan cep telefonu hattı başınıza dert olabilir. Hukukçular, vatandaşlara e-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı şirket ya da hat olup olmadığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

''Benim başıma gelmez'' demeyin! E-devlet'ten hemen kontrol edin - Resim: 1

e-Devlet üzerinden mobil hat sorgulama yaparak, adınıza kayıtlı hat olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. İşte kendi güvenliğiniz için yapmanız gereken e-Devlet mobil hat sorgulama ekranı.

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''Benim başıma gelmez'' demeyin! E-devlet'ten hemen kontrol edin - Resim: 2

"NUMARANIZ TERÖR EYLEMLERİNDE KULLANILABİLİR"
Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi yoluyla açılan cep telefonu hattı ya da kurulan şirketlerin, dolandırıcılık olaylarının yanı sıra terör eylemlerinde de kullanılabileceğine dikkati çeken hukukçular, vatandaşlara e-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı şirket ya da hat olup olmadığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

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''Benim başıma gelmez'' demeyin! E-devlet'ten hemen kontrol edin - Resim: 3

e-DEVLET MOBİL HAT SORGULAMA EKRANI
e-Devlet üzerinden mobil hat sorgulama yaparak adınıza kayıtlı bir hat olup olmadığını kontrol edebilmek için, "https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama" ekranından kolayca güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

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''Benim başıma gelmez'' demeyin! E-devlet'ten hemen kontrol edin - Resim: 4

1. ADIM

https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama ekranından e-Devlet ekranına giriş yapın.

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