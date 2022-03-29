Benzin istasyonları hakkında şok iddia! Zam üstüne zam yetmezmiş gibi...

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar verilerine göre, geçen yılın Ocak ve Şubat aylarıyla bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında benzin istasyonuyla ilgili şikayetler yüzde 117 artış gösterdi. Gelen şikayetlerin yüzde 20’sinin Şikayetvar’da çözüme kavuştuğu bildirildi. Yapılan başvuruların arasında 'Ücreti alınan yerine hava basılması' şikayeti ise benzin istasyonlarına ilişkin yeni bir şüpheye yol açtı.