Benzin istasyonları hakkında şok iddia! Zam üstüne zam yetmezmiş gibi...
Akaryakıta yapılan zamlar, akaryakıt istasyonlarıyla ilgili şikayetleri de beraberinde getirdi. "Ücreti alınan yakıtın yerine hava basılması" şikayet ise benzin istasyonlarına ilişkin büyük bir şüphe yarattı.
Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar verilerine göre, geçen yılın Ocak ve Şubat aylarıyla bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında benzin istasyonuyla ilgili şikayetler yüzde 117 artış gösterdi. Gelen şikayetlerin yüzde 20’sinin Şikayetvar’da çözüme kavuştuğu bildirildi. Yapılan başvuruların arasında 'Ücreti alınan yerine hava basılması' şikayeti ise benzin istasyonlarına ilişkin yeni bir şüpheye yol açtı.
Platform, akaryakıt istasyonlarına ilişkin kullancıların en çok şikayet ettiği başlıkları ise şu şekilde açıkladı:
Akaryakıt zammı öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi
Akaryakıt zammının erken işleme alınması
İstasyonlarda yakıt alırken kredi kartlarında bulunan bonus/puan hakkını kullanamama veya farklı banka posundan işlem yapılması sonucu kampanyadan yararlanamama
Taşıt tanıma sisteminden yararlanamama
Personelin müşteriye karşı ilgisiz ve saygısız olması, yardımcı olmaması
Ücreti alınan yakıtın yerine hava basılması / Yakıt aldıktan sonra araç göstergesinde bir değişim olmaması
Akaryakıt istasyonlarında hizmetin yetersiz olması, hijyene önem verilmemesi, pos cihazının çalışmaması, hava su saatinin çalışmaması
Yakıt enerjisinin/kalitesinin düşük olması, aldıktan kısa süre bir sonra tükenmesi
Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili gelen bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:
“Akaryakıt istasyonunda zam geliyor diye yakıt verilmedi. Bana söylenen de zaten inandırıcı değildi. İstasyonda dolum yapıldığı için yakıt veremeyeceklerini ve 45 dakika beklememi istediler. Saat 22.45’te istasyona girmiştim. Zaten 45 dakika beklemeyeceğimi bildikleri için beni göndermenin kibarca yalanı buydu. Mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum aksi halde taşıt tanımamı söktüreceğim”