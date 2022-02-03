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  4. Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu

Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da akaryakıt fiyatlarına gelecek zam öncesinde, sürücüler ile akaryakıt istasyonu çalışanları arasında kavga çıktı. Kavganın "gelecek zam öncesinde istasyon çalışanlarının benzin vermemesi" nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz gün Çekmeköy'de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

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Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, benzine yapılacak zamdan dolayı benzin istasyonu çalışanları tarafından sürücülere yakıt verilmemesi nedeniyle kavga çıktı.

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Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu - Resim: 3

Araçlarına yakıt almak isteyen sürücüler ile benzin istasyonundaki pompacılar arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

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Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu - Resim: 4
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