Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu
İstanbul’da akaryakıt fiyatlarına gelecek zam öncesinde, sürücüler ile akaryakıt istasyonu çalışanları arasında kavga çıktı. Kavganın "gelecek zam öncesinde istasyon çalışanlarının benzin vermemesi" nedeniyle çıktığı iddia edildi.
Olay, geçtiğimiz gün Çekmeköy'de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, benzine yapılacak zamdan dolayı benzin istasyonu çalışanları tarafından sürücülere yakıt verilmemesi nedeniyle kavga çıktı.
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Araçlarına yakıt almak isteyen sürücüler ile benzin istasyonundaki pompacılar arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.
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