Berlin Duvarı'nın yıkılmasının üzerinden 32 yıl geçti ama...
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Soğuk Savaş’ın sembolü olan Berlin Duvarı’nın yıkılmasının üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen Almanya’da doğu eyaletleri, batı eyaletlerine göre ekonomik olarak geride kalmaya devam ediyor.
Almanya’da 13 Ağustos 1961’de yapımına başlanan ve 28 yıl Federal Almanya Cumhuriyeti (BRD) ile Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ni (DDR) bölen duvar, 9 Kasım 1989’da yıkıldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkan Almanya; ABD, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği tarafından 4’e bölündü. ABD, İngiltere ve Fransa’nın kontrolünde bulunan bölgelerin yönetimleri birleştirilerek 1949’da ‘Batı Almanya’ olarak adlandırılan BRD kuruldu. Sovyetler Birliği yönetimindeki bölümde ise ‘Doğu Almanya’ olarak nitelendirilen DDR ilan edildi.
Savaşın ardından BRD, ekonomik olarak gelişme sağladı ve burada halkın refah seviyesi arttı. DDR’de ise gelişim sağlanamayınca özellikle genç ve eğitimli 2.5 milyondan fazla kişi, Batı Almanya’ya göç etti. Bu kaçışları engellemek için Doğu Almanya yönetimi 13 Ağustos 1961’de Sovyetler Birliği kontrolündeki bölgenin çevresini demir tellerle çevirdi.
17 Ağustos 1961’de Soğuk Savaş’ın sembolü haline gelecek 3.6 metre yüksekliğinde duvar inşa edilmeye başlandı. Sonraki yıllarda ‘Utanç Duvarı’ ya da ‘Berlin Duvarı’ olarak da anılacak duvar, hem iki Almanya’yı hem de dünyayı iki kutuplu sisteme ayırdı. Duvar, Berlin kentini de ikiye böldü. Kentin çevresinde yaklaşık 155 kilometre uzunluğunda duvar örüldü.
Süreç içinde duvarın çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, ‘ölüm şeridi’, ‘iç duvar’ ve 302 gözetleme kulesi gibi unsurlar eklendi. Doğu ve Batı Berlin arasında 8 sınır kapısı kuruldu. Friedrichstrasse Caddesi üzerindeki ‘Checkpoint Charlie’, en tanınmış sınır geçiş noktası olarak hizmet verdi. Kayıtlara göre duvarın örülmesinden sonra Batı Almanya’ya kaçmak isterken 136 kişi öldürüldü. Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde halk, Sovyetler Birliği’nde açıklık ve yeniden yapılanma (Glasnost ve Perestroyka) politikasıyla 1989’da sokaklara çıktı, Macaristan ve o dönem ismi ‘Çekoslovakya’ olan ülke üzerinden BRD’ye kaçmaya başladı.