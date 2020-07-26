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  3. 26 Temmuz 2020 13:24

Berlin'de dehşet! Araç kalabalığın arasına daldı

Almanya'nın başkenti Berlin’de bir aracın kaldırıma çıkarak yayaların arasına dalması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Berlin'de dehşet! Araç kalabalığın arasına daldı

Berlin’in en işlek caddelerinden birinin bulunduğu Hardenbergplatz meydanında meydana gelen olayda, pazar sabahı Mercedes marka bir aracın kaldırımda bulunan kalabalığın arasına dalması sonucu yedi kişi yaralandı. Sürücü tutuklanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Berlin'de dehşet! Araç kalabalığın arasına daldı

Olaya şahit olan 17 kişiye ise psikolojik destek verildi. Olayın neden meydana geldiği henüz bilinmezken, Berlin polisi, sürücünün 24 yaşında ve ikametgahı Almanya’da olan bir şahıs olduğunu bildirdi.

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Berlin'de dehşet! Araç kalabalığın arasına daldı

Kullandığı aracın ise Estonya plakalı olduğu kaydedildi. Olayın bir kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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Berlin'de dehşet! Araç kalabalığın arasına daldı

Bunun yanında polis ağır silahlarla kaza alanında güvenlik çemberi oluşturdu.

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