Berlin'de dehşet! Araç kalabalığın arasına daldı
Almanya'nın başkenti Berlin’de bir aracın kaldırıma çıkarak yayaların arasına dalması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Berlin’in en işlek caddelerinden birinin bulunduğu Hardenbergplatz meydanında meydana gelen olayda, pazar sabahı Mercedes marka bir aracın kaldırımda bulunan kalabalığın arasına dalması sonucu yedi kişi yaralandı. Sürücü tutuklanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olaya şahit olan 17 kişiye ise psikolojik destek verildi. Olayın neden meydana geldiği henüz bilinmezken, Berlin polisi, sürücünün 24 yaşında ve ikametgahı Almanya’da olan bir şahıs olduğunu bildirdi.
Kullandığı aracın ise Estonya plakalı olduğu kaydedildi. Olayın bir kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.