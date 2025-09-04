Beş parasız işten çıkarılan işçiler fabrikanın kapısına dayandı

Fabrika kapısına dayanan mağdur işçiler, sloganlar atarak, ''Bu iş yeri hakkımızı vermiyor. Her seferinde bizleri oyalıyor.'' ''Sadaka kutusu değiliz.'', ''Söz değil yılların emeğini istiyoruz, hakkımızı istiyoruz.'', ''Kıdem tazminatımız bizim geleceğimizdir.'', ''Sözün bittiği yerdeyiz.'', ''Patron çık dışarı.'' yazılı dövizleriyle seslendi.