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Beşiktaş taraftarı dünya basınında gündem oldu!

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın erteleme karşılaşmasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken maçta yaşananlar dünya basınında yer aldı.

Beşiktaş taraftarı dünya basınında gündem oldu! - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın erteleme karşılaşmasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 

Siyah Beyazlı takımın taraftarları depremden etkilenen çocuklar için maçın 4.17 dakikasında sahaya peluş oyuncuklar attı. Dünya basını da Beşiktaş tribünlerinin yaptığı bu anlamlı harekete geniş yer verdi.

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Beşiktaş taraftarı dünya basınında gündem oldu! - Resim: 2

Tuttomercato (İtalya): 'Türk dayanışması' isimli başlıkla verilen haberde, ''Türkiye'yi sarsan deprem sonrası çok sayıda çocuğa dayanışma jesti olarak binlerce pelüş hayvan ve oyuncak tribünlerden sahaya uçtu'' ifadeleri kullanıldı. 

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Beşiktaş taraftarı dünya basınında gündem oldu! - Resim: 3

ESPN: Güzel oyun. Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak ve pelüş hayvanlar fırlattı.

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Beşiktaş taraftarı dünya basınında gündem oldu! - Resim: 4

Sportface (İtalya): ''Beşiktaş , depremden sonra ilk kez ligde oynamaya döndü ve taraftarlar dayanışma göstergesi olarak korkunç olaydan etkilenen çocuklar için sahaya oyuncak ayılar attı.''

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