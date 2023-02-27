Beşiktaş taraftarı dünya basınında gündem oldu!
Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın erteleme karşılaşmasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken maçta yaşananlar dünya basınında yer aldı.
Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın erteleme karşılaşmasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Siyah Beyazlı takımın taraftarları depremden etkilenen çocuklar için maçın 4.17 dakikasında sahaya peluş oyuncuklar attı. Dünya basını da Beşiktaş tribünlerinin yaptığı bu anlamlı harekete geniş yer verdi.
Tuttomercato (İtalya): 'Türk dayanışması' isimli başlıkla verilen haberde, ''Türkiye'yi sarsan deprem sonrası çok sayıda çocuğa dayanışma jesti olarak binlerce pelüş hayvan ve oyuncak tribünlerden sahaya uçtu'' ifadeleri kullanıldı.
ESPN: Güzel oyun. Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak ve pelüş hayvanlar fırlattı.
Sportface (İtalya): ''Beşiktaş , depremden sonra ilk kez ligde oynamaya döndü ve taraftarlar dayanışma göstergesi olarak korkunç olaydan etkilenen çocuklar için sahaya oyuncak ayılar attı.''