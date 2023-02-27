Beşiktaş taraftarı dünya basınında gündem oldu!

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın erteleme karşılaşmasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Siyah Beyazlı takımın taraftarları depremden etkilenen çocuklar için maçın 4.17 dakikasında sahaya peluş oyuncuklar attı. Dünya basını da Beşiktaş tribünlerinin yaptığı bu anlamlı harekete geniş yer verdi.