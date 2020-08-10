Beşiktaş'ta motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı: 4 yaralı

Görgü tanığı, "Motosiklet çok hızlı geliyordu. Burada tekerini kaldırıma vurdu ve motor zıplayarak kaldırımdaki kadınları ezdi. 2'si motosiklette 2 kişi de yaya olmak üzere 4 kişi yaralandı. Motosiklet kaldırımdaki kadını altına aldı ve sürükledi" dedi.