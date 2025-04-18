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Beşiktaş'ın Kartal Yuvası'nda satılan bir ürün piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit eden bazı ürünlerin satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bu ürünler arasında Beşiktaş Kulübü'nün mağazarı Kartal Yuvası'nda satılan çocuk kıyafeti de yer aldı.

Beşiktaş'ın Kartal Yuvası'nda satılan bir ürün piyasadan toplatılıyor - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.

Bu ürünler arasında Beşiktaş Kulübü'nün mağazası Kartal Yuvası'nda satılan çocuk kıyafeti de yer aldı. Söz konusu ürünün online mağazalarda tükendiği görüldü. Kartal Yuvası'nın sitesinde "Hepsi satıldı" ibaresi yer alıyor.

İşte nisan ayının güvensiz ürünler listesi:

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Beşiktaş'ın Kartal Yuvası'nda satılan bir ürün piyasadan toplatılıyor - Resim: 2

Marka: Mao Mao Yu

Ürün: "Popsicle Highlighter" İbareli Dondurma Şekilli Fosforlu Kalem (6'Lı) 

Güvensizlik nedeni: Ts En 71-1 Kısım 7.1. İle Ekoloji Testleri-Fitalat Yönünden Kalır Sonuç Almıştır.

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Beşiktaş'ın Kartal Yuvası'nda satılan bir ürün piyasadan toplatılıyor - Resim: 3

Marka: Misyon

Ürün: Sarı Renk Misyon Light Versatil Kalem 0,7 Mm Mechanical Pencil 

Güvensizlik nedeni: "Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik" Hükümleri Kapsamında Limit Değerinin Üzerinde 'Fitalat' Tespit Edilmiştir.

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Beşiktaş'ın Kartal Yuvası'nda satılan bir ürün piyasadan toplatılıyor - Resim: 4

Marka: Pink Rose

Ürün: Pink Rose Swimwear K.I.D.S Model: 2481 Kız Çocuk Etekli Bikini

Güvensizlik nedeni: Ts En 14682 Standardı-Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri – Özellikler Kısımlarından Kalır Sonuç Almıştır. Ürünün Kordonlarında Serbest Ve Açık Uçlar Mevcut.

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