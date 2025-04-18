Beşiktaş'ın Kartal Yuvası'nda satılan bir ürün piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.

Bu ürünler arasında Beşiktaş Kulübü'nün mağazası Kartal Yuvası'nda satılan çocuk kıyafeti de yer aldı. Söz konusu ürünün online mağazalarda tükendiği görüldü. Kartal Yuvası'nın sitesinde "Hepsi satıldı" ibaresi yer alıyor.

İşte nisan ayının güvensiz ürünler listesi: