Beşinci kattaki evinin balkonuna çıkıp intihar akalkışan kadını komiser kurtardı!
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 5. kattaki evinin balkonuna çıkarak intihara kalkışan genç kadın, emniyet güçlerini alarma geçirdi. İtfaiye ekipleri aşağıda şişme yatakla önlem alırken, komiser Murat A. bir alt katın balkonuna çıkarak genç kadınla hayati bir görüşme gerçekleştirdi. Dakikalar süren ve çevredeki vatandaşların nefeslerini tutarak izlediği o ikna süreci zaferle sonuçlandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. 10 katlı bir binanın 5. katında yaşayan N.S., bilinmeyen bir nedenle dairesinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, olası bir düşme ihtimaline karşı balkonun altına hızla şişme yatak açarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise müdahale için hazır bekletildi. Ancak asıl kritik hamle, polis ekiplerinden geldi. Genç kadının balkon demirliklerinden sarktığını gören Komiser Murat A., vakit kaybetmeden bir alt kattaki daireye girdi. Komşunun balkonuna çıkarak N.S. ile doğrudan temas kuran komiser, genç kadını sakinleştirmek ve içeri girmesini sağlamak için uzun süre dil döktü.
Komiserin kararlı ve şefkatli yaklaşımı bir süre sonra sonuç verdi. Komiser Murat A.'nın çabalarıyla ikna olan N.S., sarktığı balkondan içeri girmeyi kabul ederek tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanmasıyla sokakta toplanan mahalle sakinleri, komiseri ve ekipleri alkışlarla ödüllendirdi. Balkondan alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen N.S.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, intihar girişiminin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.