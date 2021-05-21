Beslediği kediyi öldürüp camına astılar

Sokak üzerinde sürekli kedileri beslediklerini belirten anne Nuray Yurtdaş (63), “Biz burada besleme yapıyoruz. Daha önce şu sitede çelik telle bir kedimiz asıldı. Mahkememiz devam ediyor. Bunu sabah görmüşler. Geldiğimizde yan tarafta yaralanma izi vardı. Bu gözdağı gibi geldi. Öldürmek isteyen öldürür ve çöpe atar. Buradan mesaj verilmek istenmiş. Demire asılmış. Bizi tehdit etmeye çalışıyorlar” dedi.