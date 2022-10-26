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BES'ten çıkmak isteyenler dikkat! Yeni düzenleme geliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katılımcıların avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine yönelik düzenleme yapılacak.

BES'ten çıkmak isteyenler dikkat! Yeni düzenleme geliyor - Resim: 1

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yıllık programda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yeni düzenleme yapılacak.

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BES'ten çıkmak isteyenler dikkat! Yeni düzenleme geliyor - Resim: 2

BES'teki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanacak.

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BES'ten çıkmak isteyenler dikkat! Yeni düzenleme geliyor - Resim: 3

Ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak.

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BES'ten çıkmak isteyenler dikkat! Yeni düzenleme geliyor - Resim: 4

Paydaşların görüşleriyle taslak yönetmelik hazırlanacak. Katılımcılar, bankalar ve emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.

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