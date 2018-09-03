Bestler Dereler tatilcilerin akınına uğradı

Hezil Çayı'nda piknik yapmaya gelen vatandaşlardan İdris Mir, huzur içerisinde ve güvenle stres attıklarını belirterek, "Burası ne Antalya ne de Alanya. Burası Şırnak Şenoba Bestler Dereler bölgesi. Gördüğünüz gibi Şırnak halkı buraya akın akın geliyor. Gerçekten huzur gelmiş bölgemize. Herkes mutlu bir şekilde hafta sonları buralara geliyor. Herkesi bu doğa harikası yerleri görmeye davet ediyoruz. Çok güzel bölgemiz, coğrafyamız var" dedi.



