Beton çatlatan domates ilgi odağı oldu

"...Organik yerli domates. Ben doğayı çok seviyorum. Hatta bahçemde yetişen bir incir ağacının bir kökünden 5 çeşit incir çeşidi bulunuyor. Her mevsim incir alıyorum. Bu domates bana moral oldu pandemide. İlk hasadını yaptım bu ikinci hasat. Bu domateste gübre yok hiçbir şey yok. Görenler şakına dönüyor. Dün belki 50 kişi gelip baktı. Bu domates yerli yayla domatesi" dedi.