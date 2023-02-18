Beton mikseri dehşet saçtı: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale’de Ezine istikametine doğru seyir halinde olan Salih Sefa Ş. (30) idaresindeki beton mikseri nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti.