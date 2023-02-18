Beton mikseri dehşet saçtı: 1 ölü
Çanakkale'de beton mikserinin karşı şeride geçerek ticari araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale’de Ezine istikametine doğru seyir halinde olan Salih Sefa Ş. (30) idaresindeki beton mikseri nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Orta refüjdeki demir bariyerleri aşan beton mikseri Ezine istikametinden Çanakkale’ye seyir halinde olan Sinan T. (59) yönetimindeki ticari araca çarptı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen beton mikseri ile çarpışmanın etkisiyle parçalanan ticari araç yol kenarına savruldu. Kazada ticari araç sürücüsü Sinan T. olay yerinde hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü Salih Sefa Ş. ise yaralı olarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ticari araç sürücüsü Sinan T.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.