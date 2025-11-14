  1. Anasayfa
  4. Beton parçaları inşaat işçilerinin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'da yapımı süren bir binanın inşaatında kalıp sökümü sırasında üzerlerine beton parçaları düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Olay, 16.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kuyubaşı köyünde yapımı süren bir bina inşaatında meydana geldi. İnşaatta kalıp sökümü yapan işçiler S.A. (23) ve R.A. (23), iddiaya göre üzerlerine beton parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralandı. 

 

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı işçilerden S.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Tedavisi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden R.A.'nın ise entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

