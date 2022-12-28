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  4. Beyaz kabus onlarca can aldı! Her yer karlar altında

Beyaz kabus ABD'yi yuttu, ölü sayısı artıyor

ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, yüz milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyerek ülkenin çoğu yerinde hava ve kara trafiğini felce uğrattı.

Beyaz kabus ABD'yi yuttu, ölü sayısı artıyor - Resim: 1

ABD hava yolu trafiğini takip eden FlghtAware`e göre sadece bugün hava koşulları yüzünden ülke içinde 4 bin 756 uçuş iptal edilirken son 4 günde gerçekleştirilemeyen uçuş sayısı 15 bine yaklaştı.

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Beyaz kabus ABD'yi yuttu, ölü sayısı artıyor - Resim: 2

Ülke içi hava yolu ulaşımında bugün 12 bin 134 uçuş ise gecikmeli olarak gerçekleştirilebildi. 

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Beyaz kabus ABD'yi yuttu, ölü sayısı artıyor - Resim: 3

Rötar yapan hava yolu firmalarının peronlarında on binlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.

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Beyaz kabus ABD'yi yuttu, ölü sayısı artıyor - Resim: 4
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