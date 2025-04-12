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''Beyaz kabus'' bir ilimizi esir aldı: Yüzlerce kişi mahsur kaldı

Kayseri'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 755 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Bu kişilerden 385'i kamu tesislerine yerleştirildi.

Kaynak: DHA
''Beyaz kabus'' bir ilimizi esir aldı: Yüzlerce kişi mahsur kaldı - Resim: 1

Kentte dün etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 16 ilçede 118 mahsur kalma olayı ve 20 trafik kazası meydana geldi.

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''Beyaz kabus'' bir ilimizi esir aldı: Yüzlerce kişi mahsur kaldı - Resim: 2

Olaylardan etkilenen 755 kişi AFAD, ANDA, Jandarma, Kayseri Emniyet Müdürlüğü, sağlık, itfaiye, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve STK'lardaki ekipler tarafından kurtarıldı.

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''Beyaz kabus'' bir ilimizi esir aldı: Yüzlerce kişi mahsur kaldı - Resim: 3

Kurtarılanlardan 385'i, konaklamaları için kamu tesislerine götürüldü. (DHA)

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''Beyaz kabus'' bir ilimizi esir aldı: Yüzlerce kişi mahsur kaldı - Resim: 4
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