Beyaz kabus bitmek bilmedi! Türkiye'nin Sibirya'sında evler kara gömüldü

“Nisan’a kadar kar kalkmaz”

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımda bulunan Gölbaşı köyünde kış hükmünü sürmeye devam ediyor. Son yağan kar ile birlikte Nisan ayına kadar karın kalkmasının mümkün olmadığını ifade eden Tolga Bayşu, “Baharı beklerken tekrardan kış geldi. Yollar kapalı sürekli uğraşıyoruz. Manzara şu şekilde, böyle giderse kış Nisan’ın 10 kadar devam eder. Hava bayağı soğuk , hava durumuna baktığın zamanda zaten kar gösteriyor. Şu an Özel İdare ekipleri yollarımızı açıyor. Bizlerde garajımızın önünü temizliyoruz. Yaklaşık 2 metre kar var. Karla mücadelemiz devam ediyor” dedi.