Beyaz kabus bitmek bilmedi! Türkiye'nin Sibirya'sında evler kara gömüldü
Kars'ta mart ayının son günleri yaklaşırken beyaz esaret devam ediyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Gölbaşı köyünde evler kar altında kaldı.
Kars’ta, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” deyimi bir kez daha doğruladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.
Kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapatırken, vatandaşlar ise bahar ayında yağan kar ile birlikte kışı yeninden yaşıyor.
“Nisan’a kadar kar kalkmaz”
Kars’ın Susuz ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımda bulunan Gölbaşı köyünde kış hükmünü sürmeye devam ediyor. Son yağan kar ile birlikte Nisan ayına kadar karın kalkmasının mümkün olmadığını ifade eden Tolga Bayşu, “Baharı beklerken tekrardan kış geldi. Yollar kapalı sürekli uğraşıyoruz. Manzara şu şekilde, böyle giderse kış Nisan’ın 10 kadar devam eder. Hava bayağı soğuk , hava durumuna baktığın zamanda zaten kar gösteriyor. Şu an Özel İdare ekipleri yollarımızı açıyor. Bizlerde garajımızın önünü temizliyoruz. Yaklaşık 2 metre kar var. Karla mücadelemiz devam ediyor” dedi.