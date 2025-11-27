Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Ülkede büyük yankı uyandıran saldırının ardından şüpheli yaralı olarak yakalandı.
Kaynak: DHA / İHA
ABD yerel saatiyle 14.15 sıralarında Beyaz Saray'a çok yakın bir bölgede 2 Ulusal Muhafız silahlı saldırıya uğradı
. Ağır yaralanan Ulusal Muhafızlar tedavi altına alınırken, saldırganın ise yaralı olarak yakalandığı belirtildi.
Saldırının ardından FBI Direktörü Kash Patel ve bazı yetkililer önemli açıklamalarda bulundu. Patel, elde edilen ilk bilgilere göre saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini ve yaralı olarak ele geçirildiğini kaydetti.
Saldırının önemli bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu ve üst düzeyde soruşturacağını ifade eden Patel, Başkan Donald Trump’ın da konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.
