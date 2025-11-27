  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu!

Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Ülkede büyük yankı uyandıran saldırının ardından şüpheli yaralı olarak yakalandı.

Kaynak: DHA / İHA
Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu - Resim: 1

ABD yerel saatiyle 14.15 sıralarında Beyaz Saray'a çok yakın bir bölgede 2 Ulusal Muhafız silahlı saldırıya uğradı

1 / 7
Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu - Resim: 2

. Ağır yaralanan Ulusal Muhafızlar tedavi altına alınırken, saldırganın ise yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

2 / 7
Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu - Resim: 3

Saldırının ardından FBI Direktörü Kash Patel ve bazı yetkililer önemli açıklamalarda bulundu. Patel, elde edilen ilk bilgilere göre saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini ve yaralı olarak ele geçirildiğini kaydetti. 

3 / 7
Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu - Resim: 4

Saldırının önemli bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu ve üst düzeyde soruşturacağını ifade eden Patel, Başkan Donald Trump’ın da konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

4 / 7