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  4. Beyaz Saray'da Elon Musk depremi: Trump kabinesinden ayrıldı

Beyaz Saray'da Elon Musk depremi: Trump kabinesinden ayrıldı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki Hükümet Verimliliği Departmanı görevinden ayrıldığını açıkladı

Beyaz Saray'da Elon Musk depremi: Trump kabinesinden ayrıldı - Resim: 1

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, dünyanın en tanınan iş insanlarından Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki görevi sona erdi.

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Beyaz Saray'da Elon Musk depremi: Trump kabinesinden ayrıldı - Resim: 2

Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Beyaz Saray da Musk'ın açıklamasını doğruladı.

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Beyaz Saray'da Elon Musk depremi: Trump kabinesinden ayrıldı - Resim: 3

Elon Musk, görevden ayrılma açıklamasını sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptı.

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Beyaz Saray'da Elon Musk depremi: Trump kabinesinden ayrıldı - Resim: 4

 Musk, "Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump'a teşekkür ederim" dedi.

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