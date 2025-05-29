Beyaz Saray'da Elon Musk depremi: Trump kabinesinden ayrıldı
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki Hükümet Verimliliği Departmanı görevinden ayrıldığını açıkladı
Tesla ve SpaceX'in kurucusu, dünyanın en tanınan iş insanlarından Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki görevi sona erdi.
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Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Beyaz Saray da Musk'ın açıklamasını doğruladı.
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Elon Musk, görevden ayrılma açıklamasını sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptı.
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Musk, "Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump'a teşekkür ederim" dedi.
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