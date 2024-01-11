Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı'ndan büyüleyen manzara

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, “Dumanlı karlı kışlı bir ortamda bütün insanlığa bir şölen sunuyor. Biz Refahiye’yi Anadolu’nun yeşil cenneti olarak tanımların Dumanlı’dan dolayı. Yeşil cennet tanımlamamıza bir de beyaz cennet ekleyebiliriz. Burası kışın bir başka oluyor. Yazın bir başka oluyor. Benim şöyle bir sözümde var. Dumanlı ile ilgili. Dumanlıya çıkarken dumanlıysa başın, Dumanlıya çıkarsın biter telaşın. Biraz önce çıkarken yorgunduk. Belki ama şimdi 2 bin 200 rakıma çıktık. Dumanlı da şuan da telaşımız bitti.” dedi.