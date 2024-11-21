Beyoğlu'nda cinsel saldırı davasında sanıkların pişkin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen genç kadının önünü keserek cinsel saldırıda bulunan sanıkların pişkin savunmaları ortaya çıktı.
İstanbul Beyoğlu'nda, sokakta yürüdüğü sırada önünü kestikleri kadına cinsel saldırıda bulunan 2 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Beyoğlu’nda 23 Eylül’de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İ.A’nın (25) önünü kesip cinsel saldırıda bulunan Ö.K. ve S.T.'ın yargılanmasına başlandı.
İstanbul 49.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ö.K. ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katılırken, tutuklu sanık S.T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Sanık S.T., savunmasında müşteki İ.A’yı daha önceden tanımadığını belirterek, "Arkadaşın yanına kötü bir niyetle yanaşmadım. Akrabam Ö.K. ile olay günü bir gece kulübünde alkol alıp dışarı çıkmıştık. Ben İ.A'ya yardım amaçlı yanaşmıştım" sözlerini kullandı. Bu sırada hakimin, "Senden yardım mı istedi ki yanaştın? Sana bir adres mi sordu veya bir eşya falan mı taşıyordu?" sorusuna sanık S.T., "Gecenin 4’ünde ne olur ne olmaz, bayan sonuçta" yanıtını verdi.
Daha sonra savunmasına devam eden sanık S.T., "Benim dengem kaymıştı, dengemi kaybederken ondan tutunmuş bulundum ve yere düştük. Müştekiye cinsel amaçlı sarılmadım. Onca insanın içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim. Ayrıca öpme yoktur, ben öpmedim ve pişmanım" şeklinde konuştu.