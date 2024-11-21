Beyoğlu'nda cinsel saldırı davasında sanıkların pişkin ifadesi ortaya çıktı

Sanık S.T., savunmasında müşteki İ.A’yı daha önceden tanımadığını belirterek, "Arkadaşın yanına kötü bir niyetle yanaşmadım. Akrabam Ö.K. ile olay günü bir gece kulübünde alkol alıp dışarı çıkmıştık. Ben İ.A'ya yardım amaçlı yanaşmıştım" sözlerini kullandı. Bu sırada hakimin, "Senden yardım mı istedi ki yanaştın? Sana bir adres mi sordu veya bir eşya falan mı taşıyordu?" sorusuna sanık S.T., "Gecenin 4’ünde ne olur ne olmaz, bayan sonuçta" yanıtını verdi.