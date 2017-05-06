Beyonce'un mucize diyeti açıklandı
Dünya starı Beyonce hayranlarından gelen yoğun isteklere karşılıksız kalmadı ve ünlü şarkıcı mucize diyetini paylaştı. İşte o diyet
Birinci gün:
Kahvaltı
İlk gün kahvaltıda Beyonce yeşil smoothie’ler tercih ediyor. Bunlar taze ot ve yeşil sebzelerden yapılan herhangi bir smoothie olabilir. Bunun yanında ise bir kase yoğurt tüketiyor.
Öğle yemeği
Öğle yemeğinde ise salata tercih ediyor. Ancak bu salata hemen aklımıza gelen yeşilliklerle dolu bir salata değil. Bu salatanın içinde taze lahana, mango ve avokado var!
Akşam yemeği
Haşlanmış kabaklı bir tabak erişte yemeği. Bildiğimiz erişteyi yağsız makarna yapar gibi haşlayın. Ve üzerine 1 su bardağı haşlanmış, rendelenmiş kabak ekleyin. Baharatlarla tatlandırabilirsiniz.
İkinci gün:
Sadece chia tohumu ile yapılmış puding tüketiyor. Taze meyveli olması tercih sebebi.
Öğle yemeği
İkinci gün öğle yemeğinde ise sadece zeytinyağlı avokado salatası tüketiyor. Tuz ve karabiber eklediği salataya tat vermesi için Meksika sosu da ekliyor.
Akşam yemeği
Bizim piyazımız var ya hani, Beyonce da bunun aynısını siyah fasulye ile yiyor.
Üçüncü gün:
Kahvaltı
Badem sütü ile bir tabak yulaf ezmesi. İçine de muz ve taze badem ekliyor.
Öğle yemeği
Pirinç pilavı ve mercimek yemeği tercih eden Beyonce, mercimeği bu öğünde daha bol tüketiyor.
Akşam yemeği
Et tercih etmeyen Beyonce üçüncü günün akşamında kendisini vejetaryen burgerle ödüllendiriyor.
Dördüncü gün:
Kahvaltı
Tahıllardan vazgeçmeyen Beyonce bu öğünde vegan olan tahılları yiyerek yanında bir bardak badem sütü ve yarım muz yiyor. Tahılları ise bu kahvaltıda sadece soya sütü ile tüketiyor.
Öğle yemeği
Lahanayı çok sevdiğini söyleyen Beyonce bu öğününde ise koca bir tabak lahana salatası tüketiyor. İçine ise; elma üzüm ve dijon hardalı ekliyor.
Akşam yemeği
Kendisini şımarttığı bir gün daha! Pesto soslu makarna.