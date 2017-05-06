Beyonce'un mucize diyeti açıklandı

Birinci gün:

Kahvaltı



İlk gün kahvaltıda Beyonce yeşil smoothie’ler tercih ediyor. Bunlar taze ot ve yeşil sebzelerden yapılan herhangi bir smoothie olabilir. Bunun yanında ise bir kase yoğurt tüketiyor.



Öğle yemeği



Öğle yemeğinde ise salata tercih ediyor. Ancak bu salata hemen aklımıza gelen yeşilliklerle dolu bir salata değil. Bu salatanın içinde taze lahana, mango ve avokado var!



Akşam yemeği



Haşlanmış kabaklı bir tabak erişte yemeği. Bildiğimiz erişteyi yağsız makarna yapar gibi haşlayın. Ve üzerine 1 su bardağı haşlanmış, rendelenmiş kabak ekleyin. Baharatlarla tatlandırabilirsiniz.



