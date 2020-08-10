Beyrut Limanı'nda son durum içler acısı: Sadece 2 vinç faaliyete geçti!
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, patlama sonrası Beyrut Limanı'ndaki konteyner istasyonunun hizmete girmesi için ilgili tarafların çalışma başlattığı ifade edildi.
Çalışmalar neticesinde 16'ncı konteyner istasyonunda bulundan 2 vincin yeniden çalışmaya başladığı ve patlama öncesi limana yanaşan ancak yükünü indiremeyen gemilerdeki konteynerlerin boşaltıldığı belirtildi.
Haberde, limandaki istasyonun önümüzdeki haftaya kadar aşamalı olarak hizmete girebilmesi için çalışmalara devam edildiğine yer verildi.