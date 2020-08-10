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  3. 10 Ağustos 2020 00:21

Beyrut Limanı'nda son durum içler acısı: Sadece 2 vinç faaliyete geçti!

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, patlama sonrası Beyrut Limanı'ndaki konteyner istasyonunun hizmete girmesi için ilgili tarafların çalışma başlattığı ifade edildi.

Beyrut Limanı'nda son durum içler acısı: Sadece 2 vinç faaliyete geçti!

Çalışmalar neticesinde 16'ncı konteyner istasyonunda bulundan 2 vincin yeniden çalışmaya başladığı ve patlama öncesi limana yanaşan ancak yükünü indiremeyen gemilerdeki konteynerlerin boşaltıldığı belirtildi.

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Beyrut Limanı'nda son durum içler acısı: Sadece 2 vinç faaliyete geçti!

Haberde, limandaki istasyonun önümüzdeki haftaya kadar aşamalı olarak hizmete girebilmesi için çalışmalara devam edildiğine yer verildi.

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Beyrut Limanı'nda son durum içler acısı: Sadece 2 vinç faaliyete geçti!

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Beyrut Limanı'nda son durum içler acısı: Sadece 2 vinç faaliyete geçti!

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Başkentteki patlamada 158 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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