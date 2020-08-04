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  3. 04 Ağustos 2020 20:15

Beyrut'ta korkunç patlama! Bu görüntüleri gören inanamadı!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limanın yakınlarında çok büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından şehrin üzerini dev bir bulut kapladı, bütün şehir sarsıldı.

Beyrut'ta korkunç patlama! Bu görüntüleri gören inanamadı!

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Beyrut'ta korkunç patlama! Bu görüntüleri gören inanamadı!

Lübnan'ın başkenti Beyrut büyük bir patlama ile sarsıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre liman bölgesinde meydana gelen patlamadan yükselen duman bulutu tüm şehirden görülebiliyor.

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Beyrut'ta korkunç patlama! Bu görüntüleri gören inanamadı!

İki güvenlik kaynağı, Reuters'a yaptıkları açıklamada limanda depoların olduğu yerde çok büyük bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

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Beyrut'ta korkunç patlama! Bu görüntüleri gören inanamadı!

Patlama nedeniyle devasa bir duman gökyüzünü kaplarken, olayda çok sayıda yaralının olduğu söyleniyor.

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