Beyrut'ta korkunç patlama! Bu görüntüleri gören inanamadı!
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limanın yakınlarında çok büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından şehrin üzerini dev bir bulut kapladı, bütün şehir sarsıldı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut büyük bir patlama ile sarsıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre liman bölgesinde meydana gelen patlamadan yükselen duman bulutu tüm şehirden görülebiliyor.
İki güvenlik kaynağı, Reuters'a yaptıkları açıklamada limanda depoların olduğu yerde çok büyük bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.