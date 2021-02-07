Beytüşşebap'ta, eksi 30 derecede karla yoğun mücadele

Sıcaklığın eksi 30 dereceyi bulduğu 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde ekipler, iş makinelerinin donmaması için kontağı kapatmadan vardiyalı çalışıyor. Cevizağaç ve Tuzluca köy yollarında kar yığınlarının arasında kanallar açarak ilerleyen ekipler, soğuk havanın yanı sıra şiddetli rüzgar ve tipiyle de mücadele ederek, 4 günde yolları açmayı başardı.