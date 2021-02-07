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  3. 07 Şubat 2021 22:13

Beytüşşebap'ta, eksi 30 derecede karla yoğun mücadele

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele ekipleri, sıcaklığın eksi 30 derecelere vardığı yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. İş makinesi operatörleri araçların donmaması için kontağı kapatmadıklarını, gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Beytüşşebap'ta, eksi 30 derecede karla yoğun mücadele

Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. 

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Beytüşşebap'ta, eksi 30 derecede karla yoğun mücadele

Sıcaklığın eksi 30 dereceyi bulduğu 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde ekipler, iş makinelerinin donmaması için kontağı kapatmadan vardiyalı çalışıyor. Cevizağaç ve Tuzluca köy yollarında kar yığınlarının arasında kanallar açarak ilerleyen ekipler, soğuk havanın yanı sıra şiddetli rüzgar ve tipiyle de mücadele ederek, 4 günde yolları açmayı başardı. 

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Beytüşşebap'ta, eksi 30 derecede karla yoğun mücadele

Yeşilözü köyü dışında ilçedeki tüm köy yolları ulaşıma açıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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Beytüşşebap'ta, eksi 30 derecede karla yoğun mücadele

'ARAÇLAR DONMASIN DİYE SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ'
İş makinesi operatörü Mevlüt Cin, 4 gündür yolları açmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Yüksek bölgelerde çok kar var. Dozerler bile zorlanıyor. 

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