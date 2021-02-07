Beytüşşebap'ta, eksi 30 derecede karla yoğun mücadele
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele ekipleri, sıcaklığın eksi 30 derecelere vardığı yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. İş makinesi operatörleri araçların donmaması için kontağı kapatmadıklarını, gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sıcaklığın eksi 30 dereceyi bulduğu 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde ekipler, iş makinelerinin donmaması için kontağı kapatmadan vardiyalı çalışıyor. Cevizağaç ve Tuzluca köy yollarında kar yığınlarının arasında kanallar açarak ilerleyen ekipler, soğuk havanın yanı sıra şiddetli rüzgar ve tipiyle de mücadele ederek, 4 günde yolları açmayı başardı.
Yeşilözü köyü dışında ilçedeki tüm köy yolları ulaşıma açıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.