Bıçakla sınıfa girip dehşet saçtı: Yaralılar var

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahıs, kayınbiraderi olan sınıf öğretmeni R.A.’ya saldırmak amacıyla okula geldi.