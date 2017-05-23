Bıçakladığı sevgilisiyle çıplak pozları ortaya çıktı
Tinder'da tanıştığı sevgilisini bıçaklayan Oxford Üniversitesi tıp fakültesi öğrencisi genç kadının bıçakladığı sevgilisiyle çıplak fotoğrafları ortaya çıktı.
Çöpçatanlık uygulaması Tinder'da tanıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan Oxford'lu genç kadının şok fotoğrafları ortaya çıktı.
LGBTİ etkinliği için çektirildiği anlaşılan fotoğrafta 24 yaşındaki Lavinia Woodward'ın, bıçakladığı erkek arkadaşıyla birlikte verdiği çıplak poz veriyor.
Oxford'da tıp öğrencisi olan genç kadın, Alkol ve uyuşturucu etkisindeyken Fairclough'u bıçaklamış, ayrıca sevgilisine laptop ve reçel kavanozu fırlatmıştı.