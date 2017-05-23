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  3. 23 Mayıs 2017 11:11

Bıçakladığı sevgilisiyle çıplak pozları ortaya çıktı

Tinder'da tanıştığı sevgilisini bıçaklayan Oxford Üniversitesi tıp fakültesi öğrencisi genç kadının bıçakladığı sevgilisiyle çıplak fotoğrafları ortaya çıktı.

Bıçakladığı sevgilisiyle çıplak pozları ortaya çıktı

Çöpçatanlık uygulaması Tinder'da tanıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan Oxford'lu genç kadının şok fotoğrafları ortaya çıktı.

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Bıçakladığı sevgilisiyle çıplak pozları ortaya çıktı

LGBTİ etkinliği için çektirildiği anlaşılan fotoğrafta 24 yaşındaki Lavinia Woodward'ın, bıçakladığı erkek arkadaşıyla birlikte verdiği çıplak poz veriyor.

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Bıçakladığı sevgilisiyle çıplak pozları ortaya çıktı

Oxford'da tıp öğrencisi olan genç kadın, Alkol ve uyuşturucu etkisindeyken Fairclough'u bıçaklamış, ayrıca sevgilisine laptop ve reçel kavanozu fırlatmıştı.

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Bıçakladığı sevgilisiyle çıplak pozları ortaya çıktı

Woodward davasına bakan Hâkim Ian Pringle, genç kadının normal şartlarda cezaevine gitmesi gerektiğini, ancak "olağanüstü yeteneği" nedeniyle cezayı dört ay ertelediğini açıklamıştı. Bu durum tüm dünyada tartışma yaratmıştı

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