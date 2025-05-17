Bıçaklı saldırgana müdahale edip kadını ölmekten kurtardı

İş yerine gelen M.M., kızı T.Y.’yi bir süredir rahatsız ettiğini öne sürdüğü H.M. ile karşılaştı. Motosikletten inen H.M., bıçakla M.Y.’nin üzerine yürüdü. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan B.N., saldırgana müdahalede bulunarak kadının yaralanmasını yaptığı ani hamleyle önledi.