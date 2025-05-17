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Bıçaklı saldırgana müdahale edip kadını ölmekten kurtardı

Gümüşhane'de bir esnaf "yaralama" suçundan kaydı bulunan 33 yaşındaki saldırganın, 48 yaşındaki bir kadına bıçakla saldırı girişimi,ni ani bir müdahaleyle engel olmayı başarırken o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Bıçaklı saldırgana müdahale edip kadını ölmekten kurtardı - Resim: 1

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tarım aletleri satılan iş yerinde meydana geldi.

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Bıçaklı saldırgana müdahale edip kadını ölmekten kurtardı - Resim: 2

İş yerine gelen M.M., kızı T.Y.’yi bir süredir rahatsız ettiğini öne sürdüğü H.M. ile karşılaştı. Motosikletten inen H.M., bıçakla M.Y.’nin üzerine yürüdü. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan B.N., saldırgana müdahalede bulunarak kadının yaralanmasını yaptığı ani hamleyle önledi.

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Bıçaklı saldırgana müdahale edip kadını ölmekten kurtardı - Resim: 3

H.M., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralama suçundan kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından gözlem altında tutulmak üzere Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

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Bıçaklı saldırgana müdahale edip kadını ölmekten kurtardı - Resim: 4

Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırı girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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