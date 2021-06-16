Biden-Putin görüşmesinden tarihi kareler
ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.
ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin tarafından görüşmenin gerçekleştirileceği Villa La Grange’de karşılanan ikili, görüşme öncesinde ilk kez birlikte fotoğraf çektirdi.
İsviçre Cumhurbaşkanı Parmelin yaptığı konuşmada, liderlerin iki ülke ve dünyanın çıkarına verimli bir diyalog kurmasını dilediğini belirtti.
Putin ve Biden’ın Cenevre’de bir araya gelmesinin İsviçre için onur ve mutluluk olduğunu dile getiren Parmelin, “İsviçre hükümeti adına barış şehri Cenevre'ye hoş geldiniz demek istiyorum. Zirve için sizi burada ağırlamak ve iyi niyet geleneğine uygun olarak diyalog ve karşılıklı anlayışı teşvik etmek İsviçre için onur ve mutluluktur” dedi.
Parmelin konuşmasını Fransızca yaparken, söyledikleri liderlere tercüme edildi. Parmelin konuşmasının ardından iki lidere veda ederken, Biden ve Putin el sıkıştıktan sonra tarihi görüşmeye başlamak üzere villaya girdi. Görüşmeye üst düzey diplomatlar olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı.