Biden-Putin görüşmesinden tarihi kareler

Putin ve Biden’ın Cenevre’de bir araya gelmesinin İsviçre için onur ve mutluluk olduğunu dile getiren Parmelin, “İsviçre hükümeti adına barış şehri Cenevre'ye hoş geldiniz demek istiyorum. Zirve için sizi burada ağırlamak ve iyi niyet geleneğine uygun olarak diyalog ve karşılıklı anlayışı teşvik etmek İsviçre için onur ve mutluluktur” dedi.