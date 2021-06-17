Biden-Putin zirvesine damga vuran protesto! Kimliği şaşkına çevirdi

Noor bin Ladin, İsviçre'de yaşasa da bugüne kadar verdiği tüm röportajlarda kendini 'Kalpten Amerikalı' olarak tanıtıyor. Üstelik Noor bin Ladin, sıkı bir Trump destekçisi ve adeta Biden'a düşman. 3 Kasım 2020'de gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ı destekleyen ve Kongre baskınının düzenleyicisi olarak anılan QAnon grubunun da takipçisi.

11 eylül saldırısı gerçekleştiğinde 12 yaşında olduğunu ve saldırıyı desteklemediğini, hatta üzüntüsünden dolayı amcası Usame'yi reddettiğini aktaran kadın, verdiği demeçlerde yeni bir 11 Eylül2ü ancak Trump'ın engelleyebileceğine inandığını açıklamıştı.