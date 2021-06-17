Biden'ın basın toplantısında gergin anlar! Muhabiri böyle azarladı

Collins'in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasını gündeme getirerek 'Peki bu, başkan olarak nasıl yapıcı bir toplantı anlamına geliyor' diye sordu.

Biden'ın toplantıda önce 'yapıcı toplantı' vurgusuna gönderme yapan bu soruya cevabı ise bir hayli sert oldu; 'Bunu anlamıyorsanız, yanlış iştesiniz'

Konferansın ardından başkanlık uçağının önünde basın mensuplarına konuşan Biden özür diledi.

Biden, "Bana son soru soran muhabire bir özür borçluyum. Ona çok bilmiş bir şekilde cevap vermemeliydim. Anladığım kadarıyla iyi bir muhabir olmak için negatif olmak gerekiyor. Hiç pozitif şeyler sormuyorsunuz" dedi.