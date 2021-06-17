Biden'ın basın toplantısında gergin anlar! Muhabiri böyle azarladı
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya lideri Putin ile görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. Biden, basın toplantısından ayrıldığı sırada ısrarla soru sormaya devam eden muhabiri azarladı.
ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Rus lider Vladimir Putin'le ilk kez dün bir araya geldi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Biden-Putin zirvesi 4 saat sürdü. İki lider tarihi görüşme sonrası ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.
Biden'ın basın toplantısı ilginç anlara sahne oldu. Biden, Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin sorular soran CNN International muhabire sert çıktı.
Basın toplantısının ardından ayrılmaya hazırlanan Biden, kendisini Putin'i yumuşak davranmakla itham eden Kaitlan Collins'i azarladı.
CNN International muhabiri Collins'in 'Putin'in davranışlarını değiştireceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz' sorusuna sinirlenen Biden, sinirli bir şekilde şu cevabı verdi;
'Davranışlarını değiştireceği konusunda emin değilim. Bu ne saçmalık. Ne zaman bu konuda kendime güvendiğini söyledim.'
Collins'in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasını gündeme getirerek 'Peki bu, başkan olarak nasıl yapıcı bir toplantı anlamına geliyor' diye sordu.
Biden'ın toplantıda önce 'yapıcı toplantı' vurgusuna gönderme yapan bu soruya cevabı ise bir hayli sert oldu; 'Bunu anlamıyorsanız, yanlış iştesiniz'
Konferansın ardından başkanlık uçağının önünde basın mensuplarına konuşan Biden özür diledi.
Biden, "Bana son soru soran muhabire bir özür borçluyum. Ona çok bilmiş bir şekilde cevap vermemeliydim. Anladığım kadarıyla iyi bir muhabir olmak için negatif olmak gerekiyor. Hiç pozitif şeyler sormuyorsunuz" dedi.