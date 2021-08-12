Biden'ın oğlunun müstehcen görüntüleri ifşa oldu

Kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düşen görüntüler İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yayınlandı. Görüntülerde Hunter Biden'ın Rus uyuşturucu satıcılarının daha önce dizüstü bilgisayarlarının çaldığını söylediği anlar da yer aldı.

Başkanın oğlu hayat kadını ile yaptığı sohbette çalındığı iddia edilen dizüstü bilgisayarın da tehlikeli seks videolarıyla dolu olduğunu söylüyor.