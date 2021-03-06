Bildiğiniz stadyumları unutun! Dünyadaki en ilginç stadyumalar
Stadyum denince akıllara gelen binlerce seyircili modern lüks stadyumları unutun. Bu stadyumların kimi dağ başında kimi ise bina çatısında. İşte dünyadaki en ilginç stadyumlar...
İngiltere'de bulunan fabrika manzaralı bir stadyum eşi benzeri pek görünmeyen stadyumlar arasında.
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Portekiz'in Braga takımının stadı oldukça ilginç bir konuma sahip.
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Japonya'da bir binanın çatı katında yer alan bu stadyum değişik bir imaja sahip.
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Sao Paulo'da renkli evlerin manzarası eşliğinde futbol oynanıyor.
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