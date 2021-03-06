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Bildiğiniz stadyumları unutun! Dünyadaki en ilginç stadyumalar

Stadyum denince akıllara gelen binlerce seyircili modern lüks stadyumları unutun. Bu stadyumların kimi dağ başında kimi ise bina çatısında. İşte dünyadaki en ilginç stadyumlar...

Bildiğiniz stadyumları unutun! Dünyadaki en ilginç stadyumalar - Resim: 1

İngiltere'de bulunan fabrika manzaralı bir stadyum eşi benzeri pek görünmeyen stadyumlar arasında.

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Bildiğiniz stadyumları unutun! Dünyadaki en ilginç stadyumalar - Resim: 2

Portekiz'in Braga takımının stadı oldukça ilginç bir konuma sahip.

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Bildiğiniz stadyumları unutun! Dünyadaki en ilginç stadyumalar - Resim: 3

Japonya'da bir binanın çatı katında yer alan bu stadyum değişik bir imaja sahip.

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Bildiğiniz stadyumları unutun! Dünyadaki en ilginç stadyumalar - Resim: 4

Sao Paulo'da renkli evlerin manzarası eşliğinde futbol oynanıyor.

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