Bildiklerinizi unutun! En yaygın koronavirüs belirtileri değişti

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.