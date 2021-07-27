Bildiklerinizi unutun! En yaygın koronavirüs belirtileri değişti
Dünyanın dört bir yanına yayılan Delta varyantı ile birlikte semptomların değiştiği açıklandı. İşte koronavirüse yakalanan kişilerde görülen yeni belirtiler...
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.
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Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
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Bilim insanları bir süredir Delta varyantı üzerine yoğunlaşmış durumda. İlk olarak Hindistan'da görülen Delta ile ilgili ezber bozan bir açıklama geldi.
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ABD'li doktor George Monks Delta ile birlikte semptomların değiştiğini duyurdu. Monks son dönemde sıkça görülen belirtileri de açıkladı.
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