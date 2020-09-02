Bilecik’te 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Arkeolojik kazılar hem Bilecik’in bilinen tarihini 4 bin yıl geriye çekti hem de yerleşme Batı Anadolu’da bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri konumuna geldi. Çapları 3 ila 4 metre arasında değişen yuvarlak şekilli barınaklar ile avlu alanlarında işlik yerlerinin tespit edildiği kazılarda taş, kemik ve pişmiş topraktan üretilen çeşitli aletler de ele geçirildi. 2020 çalışmalarının en önemli bulgusu olarak karşımıza çıkan bir insan iskeleti ise bilinen ilk Bilecikli olmasının yanında Batı Anadolu’da yerleşik hayata ait ortaya çıkarılmış en eski ergen insana ait olması açısından önemli.



