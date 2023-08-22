Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'ya sıçradı

Farklı noktalarda devam eden yangına müdahale için çevre il ve ilçelerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Bursa, İstanbul ve Kocaeli’den bölgeye gönderilen 5 yangın söndürme helikopteri ile yangına havadan da müdahale ediliyor.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse de söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.