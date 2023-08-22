Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'ya sıçradı
Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'nın Yenişehir ilçesine sıçradı. 25 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yenişehir ilçesine bağlı Terziler Mahallesi ile Bilecik'in Osmaneli ilçesi Dereyörük Mahallesi arasında yer alan Kuzguncuk Balık Kaya mevkisindeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile havadan, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arazözler ve Bilecik Belediyesi ile çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale etti. Bölgeye ayrıca takviye helikopter ve yangın söndürme uçağı talep edildi.
YANGINA 5 HELİKOPTER İLE HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR
Bilecik’in Osmaneli ilçesi Dereyörük Mahallesinde çıkan ve Bursa’nın Yenişehir ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Alevlerin, Yenişehir ilçesine bağlı 1050 nüfuslu Terziler Mahallesi’ne yaklaşması üzerine, mahalle sakinleri traktörleriyle tarlalarda set oluşturdu.
Farklı noktalarda devam eden yangına müdahale için çevre il ve ilçelerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Bursa, İstanbul ve Kocaeli’den bölgeye gönderilen 5 yangın söndürme helikopteri ile yangına havadan da müdahale ediliyor.
Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse de söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.