Biletler satışa çıktığı gibi tükeniyor! Masalsı yolculuğa yoğun ilgi

Kars’a Kayseri’nden Doğu Ekspresi ile geldiğini ifade eden Abdurrahman Kuyumcu, “Gelirken Kayseri’den Doğu Ekspresi ile geldik. 3 gün kaldık Kars’ta; Ani Ören Yeri'ne, Çıldır Gölü'ne Sarıkamış Şehitliği ve kayak merkezine gittik. Şehir merkezini gezdik, dönüşte de yine Doğu Ekspresi ile dönüyoruz. Çok rahat, çok güzel, çok geniş zevkli bir yolculuk manzaraları seyrede seyrede yolculuk yapmak çok harika, herkese tavsiye ederim” dedi.