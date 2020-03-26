Koronavirüs aşısı için umutlandıran açıklama

Bir virüsün ne kadar hızlı değiştiğine bağlı olarak, bazı aşıların düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor. Bu tür bir aşı olan grip aşısı da her yıl tekrarlanıyor. Kızamık ve suçiçeği gibi benzeri aşılar da onlarca yıl hatta ömür boyu koruma sağlıyor.