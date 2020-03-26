Koronavirüs aşısı için umutlandıran açıklama
Koronavirüs dünyada yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde 500 bine yakın kişi covid 19'a yakalanırken, 110 binin üzerinde kişi de hastalığı yenmeyi başardı ve sağlığına kavuştu. Dünya genelinde 400 binin üzerinde kişi covid 19'a yakalanırken, 110 binin üzerinde kişi de hastalığı yenmeyi başardı ve sağlığına kavuştu.
Korona salgının aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bilim insanlarından dünyaya umut veren bir açıklama geldi. Uzmanlar corona virüsün, grip virüsü kadar hızlı değişim geçirmediğine inanıyor. Bilim insanları, nihai aşının yıllarca koruma sağlayabileceğini söyledi.
Bir virüsün ne kadar hızlı değiştiğine bağlı olarak, bazı aşıların düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor. Bu tür bir aşı olan grip aşısı da her yıl tekrarlanıyor. Kızamık ve suçiçeği gibi benzeri aşılar da onlarca yıl hatta ömür boyu koruma sağlıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre, John Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan biyolog Peter Thilen, corona virüsün gripten daha çok kızamık ve suçiçeği gibi yavaşça değiştiğini söyledi.