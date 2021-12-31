Bilim insanları açıkladı: Omicron mevsimsel soğuk algınlığı mı?

Twitter'da 30 binin üzerinde takipçisi olan ve virüsün ortaya çıkmasından bu yana pandemi ile ilgili güncellemeler yayınlayan Emrani, Omicron'un "kelimenin tam anlamıyla" aşı şirketlerinin yapamadığı aşı olduğunu iddia etti. Virüsün yayılması nedeniyle "8-12 hafta içinde dünya aşılanacak" diye ekledi.

Ancak, bilim insanların Emrani’nin iddialarının doğru olmadığı konusunda uyardı.