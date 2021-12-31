Bilim insanları açıkladı: Omicron mevsimsel soğuk algınlığı mı?
ABD’de yaşayan Afshine Emrani adlı bir kardiyolog, Türkiye dahil olmak üzere 100’ü aşkın ülkede tespit edilen Omicron varyantının mevsimsel gripten başka bir şey olmadığını iddia etti.
Corona virüsün ciddiyetini küçümsemeyi amaçlayan yanlış bilgiler, pandeminin ilk günlerinden bu yana internette hızla yayılıyor. En yaygın yalanlardan biri ise Covid-19’un mevsimsel mevsimsel gribin başka bir türü olduğu iddiası.
Omicron varyantının "mevsimsel soğuk algınlığı virüsünden" başka bir şey olmadığını öne süren ABD’de yaşayan bir kardiyolog, hükümet kurumlarının eylemlerinin paniğe neden olduğunu ve yanlış bilgi sağladığını iddia etti.
Los Angeles Heart Specialists Tıbbi Direktörü Afshine Emrani, Twitter’dan yaptığı bir dizi paylaşımda, ülkelerin Omicron için test yapmamaları ve bunun yerine kaynaklarını insanlara "psikolojik ve finansal yardım" sağlamaya odaklamaları gerektiğini aktardı.
Twitter'da 30 binin üzerinde takipçisi olan ve virüsün ortaya çıkmasından bu yana pandemi ile ilgili güncellemeler yayınlayan Emrani, Omicron'un "kelimenin tam anlamıyla" aşı şirketlerinin yapamadığı aşı olduğunu iddia etti. Virüsün yayılması nedeniyle "8-12 hafta içinde dünya aşılanacak" diye ekledi.
Ancak, bilim insanların Emrani’nin iddialarının doğru olmadığı konusunda uyardı.