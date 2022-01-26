Bilim insanları açıkladı: Uzun süre koronavirüs yaşama riskiniz ne kadar?

Çalışmayı yöneten immünoloji profesörü Onur Boyman, "Genel olarak, bir antikor imzasını tanımlamanın, uzun süreli Covid geliştirme riski yüksek olan hastaların erken tanısına yardımcı olacağını ve bunun da uzun süreli Covid için araştırma, anlayış ve nihayetinde hedeflenen tedavileri kolaylaştıracağını düşünüyoruz” diye konuştu.