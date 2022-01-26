Bilim insanları açıkladı: Uzun süre koronavirüs yaşama riskiniz ne kadar?
İsviçre’deki Zürih Üniversitesi Hastanesi'ndeki araştırmacılar, Covid-19 hastalarından alınan kanların üzerinde çalıştı.
İsviçre’deki Zürih Üniversitesi Hastanesi'ndeki araştırmacılar, Covid-19 hastalarından alınan kanları analiz etti ve belirli antikorların düşük seviyelerinin, uzun süreli Covid geliştirenlerde, hızla iyileşen hastalara göre daha yaygın olduğunu buldu.
Hastanın yaşı, Covid-19 semptomlarının ayrıntıları ve astımın olup olmadığına ilişkin veriler birleştirildiğinde bu antikor imzası, doktorların insanların uzun süreli hastalık geliştirme riskinin orta, yüksek veya çok yüksek olup olmadığını tahmin etmelerine izin verdi.
Çalışmayı yöneten immünoloji profesörü Onur Boyman, "Genel olarak, bir antikor imzasını tanımlamanın, uzun süreli Covid geliştirme riski yüksek olan hastaların erken tanısına yardımcı olacağını ve bunun da uzun süreli Covid için araştırma, anlayış ve nihayetinde hedeflenen tedavileri kolaylaştıracağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında ekip, Covid-19 testi pozitif çıkan 175 kişi ve kontrol grubuna dahil edilen 40 sağlıklı gönüllü üzerinde çalıştı. Semptomlarının zaman içinde nasıl değiştiğini görmek için doktorlar, ilk enfeksiyonlarından sonra bir yıl boyunca Covid-19 hastalarının 134'ünü takip etti.