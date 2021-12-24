Bilim insanları Antarktika'nın altında yeni yaşam tespit etti
Bilim insanları yüzde 98’i buzla kaplı Antarktika'nın altında yaşam belirtisi tespit ettiğini açıkladı.
Almanya’daki Alfred Wegener Enstitüsü tarafından yapılan yeni araştırmada, kıtanın buzla kaplı alanının altında yaşam belirtisi tespit etti.
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Büyük bir çoğunluğu donmuş çorak araziden oluşan kıtanın küçük bir alanında yaşam tespit edilirken, yapılan çalışmada buz rafının altında yeni bir yaşam keşfedildi.
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Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, Almanya'daki Alfred Wegener Enstitüsü, Helmholtz Kutup ve Deniz Araştırmaları Merkezi'nden bilim insanları, sıcak su kullanarak kıtadaki buz rafında iki delik açtılar.
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Antarktika buz sahanlığındaki deliklerin yaklaşık 200 metre derinliğinde olduğu bildirilirken, deniz tabanında 77'den fazla türü içeren yaşam parçaları tespit edildi.
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