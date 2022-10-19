Bilim insanları bir sonraki salgının nereden çıkacağını açıkladı

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, bir sonraki pandemi, yarasa ya da kuşlardan değil eriyen buzlardan ortaya çıkabilir.

Arktika'daki Hazen Gölü'nün toprağının genetik analizleri, eriyen buzulların yakınlarında viral yayılım riskinin daha fazla olabileceğini gösterdi.