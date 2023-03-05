Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı
Bilim insanları, yapay zekayı kullanarak dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip 50 ülkeyi belirledi.
Dünyanın "en çekici"ni insanlarına sahip ilk 50 ülke veri bilimi uzmanları ve yapay zeka işbirliği ile ortaya çıkarıldı.
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10. DANİMARKA
Araştırma kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki farklı milletlerden kadın ve erkeklerin güzellik ve yakışıklığına dair binlerce Reddit gönderisi analiz edildi. Ardından ortaya çıkan sonuçlar ile derecelendirmeler oluşturuldu
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9. İTALYA
İngiliz mayo markası Pour Moi tarafından yapılan araştırma için uzmanlar puanlama yapabilmek için "çekici", "seksi", "güzel", "yakışıklı", "muhteşem", "iyi görünümlü", "hoş" ve "ateşli" kelimelerinin geçtiği tüm paylaşımları inceledi.
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8. FRANSA
Yorumlar ülkelere göre gruplandı ve gönderi, yorum ile beğeni sayısından puanlar oluşturuldu.
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