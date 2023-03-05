Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı

9. İTALYA

İngiliz mayo markası Pour Moi tarafından yapılan araştırma için uzmanlar puanlama yapabilmek için "çekici", "seksi", "güzel", "yakışıklı", "muhteşem", "iyi görünümlü", "hoş" ve "ateşli" kelimelerinin geçtiği tüm paylaşımları inceledi.