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Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı

Bilim insanları, yapay zekayı kullanarak dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip 50 ülkeyi belirledi.

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı - Resim: 1

Dünyanın "en çekici"ni insanlarına sahip ilk 50 ülke veri bilimi uzmanları ve yapay zeka işbirliği ile ortaya çıkarıldı. 

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Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı - Resim: 2

10. DANİMARKA
Araştırma kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki farklı milletlerden kadın ve erkeklerin  güzellik ve yakışıklığına dair binlerce Reddit gönderisi analiz edildi. Ardından ortaya çıkan sonuçlar ile derecelendirmeler oluşturuldu

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Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı - Resim: 3

9. İTALYA
İngiliz mayo markası Pour Moi tarafından yapılan araştırma için uzmanlar puanlama yapabilmek için  "çekici", "seksi", "güzel", "yakışıklı", "muhteşem", "iyi görünümlü", "hoş" ve "ateşli" kelimelerinin geçtiği tüm paylaşımları inceledi.

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Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı - Resim: 4

8. FRANSA
Yorumlar ülkelere göre gruplandı ve gönderi, yorum ile beğeni sayısından puanlar oluşturuldu.

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